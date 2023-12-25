Reyting sonuçları 24 Aralık 2023 Pazar: MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı merak ediliyor. 24 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım için araştırmalar başladı. Dün akşam MasterChef Türkiye All Star, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı yapımları yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını ve Sandık Kokusu ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve TOTAL sıralaması ile 24 Aralık Pazar reyting sonuçları…