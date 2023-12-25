Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 24 Aralık 2023 Pazar: MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:00

Reyting sonuçları 24 Aralık 2023 Pazar: MasterChef, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu, belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı merak ediliyor. 24 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım için araştırmalar başladı. Dün akşam MasterChef Türkiye All Star, Altın Kafes, Teşkilat, Yargı yapımları yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını ve Sandık Kokusu ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Gecenin birincisi olmak için yarışan yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve TOTAL sıralaması ile 24 Aralık Pazar reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2023 Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 Aralık Pazar reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye All Star yarışma programı yanı sıra Altın Kafes, Teşkilat, Yargı dizileri izleyici karşısındaydı. Şimdi medya gündemini yakından takip eden seyirciler, bu yapımların Total ve AB reyting sıralaması hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 24 Aralık 2023 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2023 Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 ARALIK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 24 Aralık 2023 Pazar reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2023 Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

24 ARALIK 2023 CUMA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

24 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2023 Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

17 Aralık 2023 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Aralık 2023 Pazar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Kirli Sepeti

3 - Yargı

SON DAKİKA