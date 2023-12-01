Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 21:43

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın şampiyonlar ligi masasında hangi fenomenlerin yer aldığını sorgulamaya başladı. Peki, Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu? İşte, detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında mal varlıklarına el konulma kararı verildi. Peki, Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi masasında hangi fenomenler var, ne iş yapıyorlar, mal varlıklarına el mi konuldu? İşte, Dilan Polat'ın şampiyonlar masasında yer alan ve güzellik salonları işleten 12 sosyal medya fenomeni hakkında tüm merak edilenler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Dilan Polat'ın 2019'da "Şampiyonlar Ligi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan 14 sosyal medya fenomenin mal varlıklarına el konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 12 ve soruşturması ayrı dosyada devam eden 2 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

İŞTE MAL VARLIĞINA EL KONULAN FENOMENLER

SON DAKİKA