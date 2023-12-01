Giriş Tarihi: 01.12.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 21:43

ŞAMPİYONLAR LİGİ FENOMENLERİNE KÖTÜ HABER! Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın şampiyonlar ligi masasında hangi fenomenlerin yer aldığını sorgulamaya başladı. Peki, Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi masasında kimler var, mal varlıklarına el mi konuldu? İşte, detaylar…