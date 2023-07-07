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Haberler Fotohaber Selena'nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven ile Gökhan Keser'den samimi poz!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 14:21

Selena'nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven ile Gökhan Keser'den samimi poz!

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven, Selena dizisinde de Sinem Kobal ile oynama fırsatı bulmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle takipçileri ile buluşuyor. Sihirli Annem ve Selena'dan rol arkadaşlarıyla arasındaki bağı hiç koparmayan Gizem Güven son olarak Selena'nın yakışıklısı olan aynı zamanda şarkıcı Gökhan Keser ile bir araya geldi. Gizem Güven'in paylaşımında Gökhan Keser'i görenler aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmeyen şarkıcıya övgüler yağdırdı. İşte Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven ile Gökhan Keser'in paylaşımları...

Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

Bir zamanlar ekranlarda tüm sevimliliği ile gönüller fetheden Gizem Güven şimdilerde güzeller güzeli genç bir kadın.

Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

29 yaşındaki Gizem Güven "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteri ile hafızalara kazınmış ardından yer aldığı Selena dizisinde ise Sinem Kobal ile oynama fırsatı bulmuştu.

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Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle takipçileri ile buluşuyor.

Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

Sihirli Annem ve Selena'dan rol arkadaşlarıyla arasındaki bağı hiç koparmayan Gizem Güven son olarak Selena'nın yakışıklısı olan aynı zamanda şarkıcı Gökhan Keser ile bir araya geldi.

Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

Gizem Güven'in paylaşımında Gökhan Keser'i görenler aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmeyen şarkıcıya övgüler yağdırdı.

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