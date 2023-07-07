Selena’nın yakışıklısı ile yıllar sonra bir arada... Selena’nın Leyla’sı Gizem Güven ile Gökhan Keser’den samimi poz!

Giriş Tarihi: 07.07.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 14:21

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven, Selena dizisinde de Sinem Kobal ile oynama fırsatı bulmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle takipçileri ile buluşuyor. Sihirli Annem ve Selena'dan rol arkadaşlarıyla arasındaki bağı hiç koparmayan Gizem Güven son olarak Selena'nın yakışıklısı olan aynı zamanda şarkıcı Gökhan Keser ile bir araya geldi. Gizem Güven'in paylaşımında Gökhan Keser'i görenler aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmeyen şarkıcıya övgüler yağdırdı. İşte Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven ile Gökhan Keser'in paylaşımları...