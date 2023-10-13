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Haberler Fotohaber Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan karşı karşıya! TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:40

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan karşı karşıya! TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu!

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Teşkilat yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki dizinin 4. Sezon fragmanı yayınlandı. 80. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan yapımın yeni sezon fragmanına Zehra'yı kaybetmenin acısını yaşayan Ömer'in gözyaşları damgasını vurdu. Öte yandan Ömer ve Neslihan'ın yolları kesişirken kurulacak yeni ekip ile Teşkilat'ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alacak. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, 80. bölüm ayın kaçında yayınlanacak? İşte TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon fragmanı izle ekranı.

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan’ın yolları kesişiyor! İşte TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon tarihi!

Teşkilat 4. sezon bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu gibi oyuncuları buluşturan dizinin ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, 80. bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Sevilen dizinin 80. bölüm fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmanla birlikte 4. sezon tarihi de netleşti. İşte TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi ve dizi ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler…

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan’ın yolları kesişiyor! İşte TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon tarihi!

TEŞKİLAT YENİ SEZON (80. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINDA!

Başrolünü Murat Yıldırım'ın üstlendiği aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki dizi Teşkilat yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Teşkilat 80. bölüm fragmanı ile 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Yayımlanan fragmana; Zehra'yı kaybetmenin acısını yaşayan Ömer'in gözyaşları damgasını vurdu.

Öte yandan Ömer ve Neslihan'ın yolları kesişirken kurulacak yeni ekip ile Teşkilat'ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alacak.

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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan’ın yolları kesişiyor! İşte TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon tarihi!

Teşkilat 80. bölüm fragmanı izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=RWUID_yjwE4&ab_channel=Te%C5%9Fkilat

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan’ın yolları kesişiyor! İşte TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon tarihi!

4. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, 25 Haziran 2023 Pazar günü yayımlanan 79. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Teşkilat 4. sezon tarihi açıklandı. Sevilen dizi 22 Eylül 2023 Pazar günü yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor.

Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan’ın yolları kesişiyor! İşte TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezon tarihi!

DİZİYE DAHİL OLAN İSİMLER

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı Teşkilat dizisinin 4. sezon oyuncu kadrosuna 9 yeni isim katıldı. İşte o isimler:

Sarp Levendoğlu
Selin Genç
Aybüke Pusat
Tuğçe Açıkgöz
Cengiz Bozkurt
Ebru Şam
Ceyhun Mengiroğlu
İlker Kızmaz
Melisa Akman

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