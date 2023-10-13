Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan karşı karşıya! TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu!

Teşkilat 4. sezon bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu gibi oyuncuları buluşturan dizinin ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, 80. bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Sevilen dizinin 80. bölüm fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmanla birlikte 4. sezon tarihi de netleşti. İşte TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi ve dizi ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler…