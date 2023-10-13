Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. Sezon fragmanı yayınlandı: Ömer ve Neslihan karşı karşıya! TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu!

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Teşkilat yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Yönetmenliğini Burak Arlıel'in üstlendiği aksiyon, istihbarat ve dram türlerindeki dizinin 4. Sezon fragmanı yayınlandı. 80. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan yapımın yeni sezon fragmanına Zehra'yı kaybetmenin acısını yaşayan Ömer'in gözyaşları damgasını vurdu. Öte yandan Ömer ve Neslihan'ın yolları kesişirken kurulacak yeni ekip ile Teşkilat'ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alacak. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor, 80. bölüm ayın kaçında yayınlanacak? İşte TRT 1 ile Teşkilat yeni sezon fragmanı izle ekranı.