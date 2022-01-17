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Haberler FotoHaber Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:09

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yılbaşı gecesi magazin gündemini sarsacak bir itirafta bulunmuştu. Geçtiğimiz kasım ayında sevgilisi Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilen İrem Derici, söz konusu dedikoduyu isim vermeden doğrulamıştı. Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Allah cezalarını verecek" demişti. Sahnede giydiği cesur elbiselerle adından söz ettiren İrem Derici, yaptığı bir paylaşımla, kendisiyle dalga geçti. İrem Derici'nin o sözleri sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken, sahnede giydiği cesur elbiselerle adından söz ettiren İrem Derici, yaptığı bir paylaşımla, kendisiyle dalga geçti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Son dönemde Cem Belevi ile olan ilişkisiyle gündem olan İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

İrem Derici formunu korumaya çalışsa da kilo aldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

İrem Derici kilo aldığını sosyal medyadan paylaşıp kendiyle dalga da geçti. Bir yaşam koçundan yardım alan Derici paylaşımında 7 kilo aldığını da söyledi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Derici açıklamasında "Eylülden beri 7 kilo almışım. Ağzıma s....lar emi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Neyse ki Şeyda hızır gibi yetişti. 1 aya 10 naşlatıp insana döneceğim. Beton Derici olmuş Bidon Derici" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

İŞTE İREM DERİCİ'NİN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI!

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