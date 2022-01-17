Ünlü şarkıcı İrem Derici kendisiyle dalga geçti! O sözleriyle sosyal medyayı çalkaladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yılbaşı gecesi magazin gündemini sarsacak bir itirafta bulunmuştu. Geçtiğimiz kasım ayında sevgilisi Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilen İrem Derici, söz konusu dedikoduyu isim vermeden doğrulamıştı. Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Allah cezalarını verecek" demişti. Sahnede giydiği cesur elbiselerle adından söz ettiren İrem Derici, yaptığı bir paylaşımla, kendisiyle dalga geçti. İrem Derici'nin o sözleri sosyal medyayı salladı.