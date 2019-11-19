Usta tiyatrocu Jale Birsel ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

Usta oyuncu Yıldır Kenter'in ölümünün ardından duayen isim Jale Birsel'den de kötü haber gelmişti. Bir süredir hasta olan Jale Birsel, 92 yaşında yaşamını yitirmişti. Birsel'in ölüm haberini ise Devlet Tiyatroları duyurmuştu. İzmir'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92) için tören düzenlendi. Son günlerinde dahi tiyatro ile uğraşan ve kaldığı bakımevinde canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan Birsel'in, uzun yıllardır büyük bir işitme kaybı yaşadığı ve oyunlardan önce tüm metni ezberleyerek sahneye çıkmak zorunda kaldığı açıklandı. Tüm salonun alkışladığı açıklamanın ardından ünlü tiyatrocu, ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.