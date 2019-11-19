Usta tiyatrocu Jale Birsel ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

'AMACIMIZ IŞIĞINI YAYMAK'

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ise, "Jale Birsel, bizim için çok önemli. Yıllarını sanata vermiş bir sanatçımızdı. Maalesef, kasım ayında bizim için bir yaprak dökümü başladı. Bu yüzden çok üzgünüz. Önce Özdemir Nutku hocamızı kaybettik. Daha sonra Yıldız Kenter ve Jale Birsel'i kaybettik. İkisi de bizlere veda ettiler. Bizim bundan sonra yapacağımız, onarlın ışığını yaymak ve onların bize öğrettiklerini diğer kuşaklara öğretmek" diye konuştu.