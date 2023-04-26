Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

Feriha Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı. 1964'te ilk olarak 'Kan ve Gurur' isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi. Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile 'Kasımpaşalı Emmanuelle' olarak lanse edilmişti. Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi Yılmaz Güney'le yolları kesişen Cansel, Çirkin Kral'a aşık oldu. 1969'da Yılmaz Güney'in 'Bir Çirkin Adam' filminde oynadı. Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği 'Bir Çirkin Adam' 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi film' dahil 3 ödül kazandı. Feri Cansel Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi. KISKANÇLIK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ 1979'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Melih Ük'e aşık oldu. Sonra Melih Ük de İstanbul'a taşındı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Moda'da Zümrüt adını verdikleri bir market açtılar. Her seferinde olduğu gibi bu kez gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu Feri. Kızı Zümrüt dahil bir çok arkadaşı Feri Cansel'le Melih Ük'ün birbirini çok sevdiğini ifade ediyordu. 1983 yılında gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Cansel, Ağustos ayında, Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaşmıştı. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol Sokak'taki evinde hazırlıklarını yaptı, sabah Bursa'ya gidecekti. Evde kızı Zümrüt, arkadaşları Pakize Songül Hay ve Seyfi Dursunoğlu ile birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Geç saatlerde Melih Ük geldi. OLAY GECESİNİ FERİ CANSEL'İN KIZI ŞÖYLE ANLATMIŞTI: 'Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm. Tekrar silah patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti.' Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştı. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa Mezarlığı'nda bir kaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verildi. Feri Cansel'in kendisi gibi oyuncu kızının kim olduğunu biliyor musunuz? Feri Cansel'in kızı meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş. Feri Cansel'in kızı Zümrüt Cansel... Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. İşte akraba olduğuna şaşıracağınız diğer ünlü isimler... Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy Nubar Terziyan-Fedon Kalyoncu Ercan Yazgan - Billur Yazgan Necdet Tosun-Erdal Tosun-Gürdal Tosun Şener Şen - Ali Şen Bilal İnci - Elif İnci Ekrem Dümer- Yalçın Dümer Macit Flordun -Tardu Flordun Halit Kut-Burak Kut Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Avni Dilligil-Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses- Atilla Arcan