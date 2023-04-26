Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmişti.