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Haberler Fotohaber Yeşilçam'ın vamp kadınıydı! Feri Cansel'in kızı Hababam Sınıfı'nın yıldızı çıktı
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:17

Yeşilçam'ın vamp kadınıydı! Feri Cansel'in kızı Hababam Sınıfı'nın yıldızı çıktı

Yeşilçam'ın vamp kadını denilince ilk akla gelen isimdi Feri Cansel. Turist Ömer Yamyamlar Arasında, Kadin Çapkın Olunca, Aşk Kadını, Beş Dakikada Beşiktaş, Kasımpaşalı Emmanuel, Ah Bu Kadınlar, Plaj Horozu ve Kanunsuz Sokak gibi birçok filmde rol almıştı. Feri Cansel'in kendisi gibi oyuncu kızının kim olduğunu biliyor musunuz? Feri Cansel'in kızı meğer Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş.

Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

Feriha Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.

Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

1964'te ilk olarak "Kan ve Gurur" isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi. Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı.

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Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile "Kasımpaşalı Emmanuelle" olarak lanse edilmişti.

Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı

Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi

Yılmaz Güney'le yolları kesişen Cansel, Çirkin Kral'a aşık oldu. 1969'da Yılmaz Güney'in 'Bir Çirkin Adam' filminde oynadı. Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği 'Bir Çirkin Adam' 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi film' dahil 3 ödül kazandı. Feri Cansel Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi.

Yeşilçam’ın vamp kadınıydı! Feri Cansel’in kızı Hababam Sınıfı’nın yıldızı çıktı
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