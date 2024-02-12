Zehra Güneş ve Berke Özer sevgili mi? Milli voleybolcu Zehra Güneş ile Berke Özer aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
14:05
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 24 yaşındaki milli voleybolcunun Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer ile birlikte olduğu belirtildi. Bu noktada Zehra Güneş ve Berke Özer sevgili mi, birlikte mi soruları yanıt aramaya başladı. Yıldız voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Peki; Zehra Güneş ile Berke Özer aşk mı yaşıyor? İşte detaylar.