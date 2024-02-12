Zehra Güneş ve Berke Özer sevgili mi? Milli voleybolcu Zehra Güneş ile Berke Özer aşk mı yaşıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, yeni bir aşka yelken açtı. 24 yaşındaki Güneş, gönlünü Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'e kaptırdı. İlişkileriyle spor dünyasında konuşulan çiftin aşkları gündem oldu. Hal böyleyken Zehra Güneş ve Berke Özer sevgili mi sorusu yanıt aramaya başladı. Milli voleybolcu, bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişli ile evliliğin eşiğinden dönmüştü. Peki Zehra Güneş ve Berke Özer aşk mı yaşıyor, birlikte mi?