Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a olay sözler

"Bekle belki kafa atıyor. Bana göre kırmızı değil sarı. Ona lafım yok. ama burada ben bunu tartışmıyorum. O ara ben hakemi izliyorum. Ndiaye'nin golünde bir şey yok. Ndiaye arkadan bir girer gibi oluyor adam bir kendini yere atıyor. Gustavo'da olabilir Jailson'da olabilir emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin attığı gol çok daha temiz.