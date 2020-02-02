Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a olay sözler

Süper Lig'in 20'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Sörloth ve Novak'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Max Kruse kaydetti. Maçın hakemi Ali Palabıyık ise yine olay oldu. Eski hakem Ahmet Çakar, Ali Palabıyık ile ilgili flaş sözler kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.02.2020
15:42
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
15:43
Süper Lig'in 20'inci haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kazanan taraf 2-1'lik skorla Fırtına oldu. Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'da bu maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'a eleştirilerde bulundu. İşte o sözler:
"Bekle belki kafa atıyor. Bana göre kırmızı değil sarı. Ona lafım yok. ama burada ben bunu tartışmıyorum. O ara ben hakemi izliyorum. Ndiaye'nin golünde bir şey yok. Ndiaye arkadan bir girer gibi oluyor adam bir kendini yere atıyor. Gustavo'da olabilir Jailson'da olabilir emin değilim. Ama Fenerbahçe'nin attığı gol çok daha temiz.
Uluslararası hakem gözlemcisi olarak baktığım vakit ben çok kötü bir not veririm. Ndiaye'nin golü bana göre gol. Ama onun su götürür tarafı var. Su götürür tarafı şu. Arkadan Gustavo'ya şarj yapar gibi oluyor Gustavo kendini yere atıyor. Hadi dedik yedi bir temas var. Ama son saniyede Vedat Muriç'in attığı gol öncesi Kruse'nin kaleciye yaptığı hiçbir müdahale yok.
Onu herkes yanlış biliyor. Sen kale sahasının dışındasın. O kale sahası içinde kısmi dokunulmazlığı var. O alandan çıktın mı futbolcusun. Bana göre temas da yok... Bir üst düzey maçta veya köy maçında o golü iptal ettiğin zaman çok kötü puan alırsın."
"Ey hakem kardeşler. Size sistem VAR'ı getirmişler. Bırak faul mu kokuyor çalma gol olsun. Zaten sonra faulse VAR'dan kararını değiştirme hakkın var. Ama düdüğünü çaldığın an VAR'a bakıp golü veremezsin. Sonuç olarak
Trabzonspor hayati bir puan aldı hayati bir puan"