Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. sorusu yanıtlandı. EuroLeague temsilcimiz evinde İtalyan ekip Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Bu sezona kötü başlayan lacivert beyazlı takım toparlanmak istiyor. Pek; Anadolu Efes Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...