Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:48
Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı
Anadolu Efes Virtus Bologna maçı için taraftarlar Sinan Erdem'de ve ekran başında olacak. THY Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 21. Hafta karşılaşmasına çıkacak temsilcimiz Avrupa'da 822. Maçını oynayacak. Evinde mücadele edecek Anadolu Efes'in maçı sporseverler tarafından takip ediliyor. Canlı yayını kaçırmak istemeyenler Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularını arama motorlarına yöneltiyor.