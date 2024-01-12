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Haberler Fotohaber Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:48

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı için taraftarlar Sinan Erdem'de ve ekran başında olacak. THY Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 21. Hafta karşılaşmasına çıkacak temsilcimiz Avrupa'da 822. Maçını oynayacak. Evinde mücadele edecek Anadolu Efes'in maçı sporseverler tarafından takip ediliyor. Canlı yayını kaçırmak istemeyenler Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularını arama motorlarına yöneltiyor.

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. sorusu yanıtlandı. EuroLeague temsilcimiz evinde İtalyan ekip Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. Bu sezona kötü başlayan lacivert beyazlı takım toparlanmak istiyor. Pek; Anadolu Efes Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

ANADOLU EFES VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Anadolu Efes maçı 12 Ocak Cuma günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

ANADOLU EFES VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

ANADOLU EFES ERGİN ATAMAN'A YENİLDİ!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 83-76 mağlup oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 25-14
DEVRE: 51-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saati ve kanalı

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU 2023-2024

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