Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 06.05.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 15:56

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray derbisinden zaferle çıkarak moral bulan Kara Kartal, 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Akdeniz devi ise taraftarı önünde Kara Kartal'ı devirmek istiyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Antalyaspor BJK maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş canlı izle linki ve tüm detaylar.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, bu akşam kozlarını paylaşacak. Derbi galibiyeti sonrası 65 puanla 3. Sıraya yerleşen siyah beyazlılar, serisini devam ettirmek istiyor. 36 puanla 12. Sırada yer alan Akdeniz devi ise zorlu maçta 3 puan peşinde olacak. Zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle…

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı saati, ilk 11'leri ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan Antalyaspor Beşiktaş maçı, 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Leite, Floranus, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Cenk, Redmond, Aboubakar

SON DAKİKA