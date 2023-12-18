Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:53

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu son dakika yanıt aramaya başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, bugün (18 Aralık) saat 15.00'te çekilecek ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Freiburg, Marsilya, Toulouse, Rennes, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting Lizbon bulunuyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman 2024? İşte, konu hakkında detaylar