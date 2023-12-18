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Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:53

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu son dakika yanıt aramaya başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, bugün (18 Aralık) saat 15.00'te çekilecek ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Freiburg, Marsilya, Toulouse, Rennes, Karabağ, Roma, Sparta Prag ve Sporting Lizbon bulunuyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman 2024? İşte, konu hakkında detaylar

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap aranıyor. Bugün çekilecek kuralar sonucu Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde başarıya ulaşmak isteyecek. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? İşte, detaylar

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek bu aşamada eşleşmeler, saat 15.00'te başlayacak kura çekimi ile belli olacak.

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Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri şöyle;

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Rennes (Fransa)

Karabağ (Azerbaycan)

Roma (İtalya)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, ilk maç ne zaman?

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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