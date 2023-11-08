Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın ile takip edilecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 maçına çıkıyor. Deplasman mücadelesi verecek temsilcimiz gruplarda daha önce karşılaştığı Alman ekibin maçından mağlup ayrılmıştı. Allianz Arena'da oynanacak mücadelede galibiyet hedefleniyor. Bayern Münih Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Muhtemel ilk 11 arasında gösterilmeyen Muslera için karar merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?