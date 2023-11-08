Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. MAÇINA ÇIKIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4 hafta heyecanı başlıyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A grubunda mücadele eden Galatasaray bu kez Alman devi Bayern Münih karşısında.

İlk maçında Kopenhag karşısında 2-2 berabere kalan Galatasaray, daha sonra Manchester United maçından 3-2 galibiyet ile ayrıldı. Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olan GS, rövanş için deplasmanda.