Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11
Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:25

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın ile takip edilecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 maçına çıkıyor. Deplasman mücadelesi verecek temsilcimiz gruplarda daha önce karşılaştığı Alman ekibin maçından mağlup ayrılmıştı. Allianz Arena'da oynanacak mücadelede galibiyet hedefleniyor. Bayern Münih Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Muhtemel ilk 11 arasında gösterilmeyen Muslera için karar merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi taraftarların gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında A grubunda lider konumda bulunan Alman devi ile karşı karşıya gelecek Aslan'ın ilk 11'i için heyecan dorukta. Galatasaray Bayern Münih karşısında aldığı yenilginin ardından rövanşta puan hedefliyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte; karşılaşmaya dair merak edilenler.

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. MAÇINA ÇIKIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4 hafta heyecanı başlıyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A grubunda mücadele eden Galatasaray bu kez Alman devi Bayern Münih karşısında.

İlk maçında Kopenhag karşısında 2-2 berabere kalan Galatasaray, daha sonra Manchester United maçından 3-2 galibiyet ile ayrıldı. Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olan GS, rövanş için deplasmanda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray A Grubu 4. maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA