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Haberler Fotohaber Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…
Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 16:43

Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, ilk 11'leri ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı isimler can sıkarken, Galatasaray'da bir eksik bulunmuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? İşte BJK GS maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

Süper Lig'de derbi heyecanı... Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette ilk maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün galip gelmesinden sonra Galatasaray bu maçı kazanmak ve puan farkını korumak isterken, Beşiktaş ise 3 puanla ayrılmak ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden eritmenin hedefinde.

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Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER YAŞANIYOR

İki takımın da galibiyet için çıkacağı maç öncesinde iki cephede de muhtemel 11'ler belli olurken ve saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele öncesinde iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

OYUNU BIRAKTI, FORMAYI ALDI

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor. Online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Oyuncunun kendisini toparlaması ve idmanlarda istekli hali teknik heyeti sevindirdi. Rosier'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

REDMOND ÜZERİNDEN ÖZEL OYUN PLANI

Şenol Güneş'in kozu bugünkü zorlu derbide, son haftaların formda ismi olan İngiliz oyuncu Nathan Redmond olacak. Tecrübeli hoca G.Saray'ın sol bekte zaaf gösterdiğini düşünerek İngiliz futbolcu üzerinden oyun planı yaptı.

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