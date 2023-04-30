Beşiktaş Galatasaray CANLI | Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? BJK GS Muhtemel 11’ler…

Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 16:43

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, ilk 11'leri ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Öte yandan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı isimler can sıkarken, Galatasaray'da bir eksik bulunmuyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak? İşte BJK GS maçı muhtemel 11'leri...