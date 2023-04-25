BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

Beşiktaş Galatasaray maçı için araştırmalar şimdiden başladı. Beşiktaş Galatasaray bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı soruları oldukça merak ediliyor. Zirve sahipliği için çarpışacak olan iki güçlü takımın taraftarlarını derbi heyecanı sardı. Liderlik koltuğu için oynanacak heyecanlı karşılaşma şimdiden gündemi meşgul etmeye başladı. Her iki takımın taraftarları da Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, biletleri ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte muhtemel ilk 11'leri merak ediyor.