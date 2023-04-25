Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:59

BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

Süper Lig' de bu hafta oynanacak derbi maçında taraftarları şimdiden büyük bir heyecan sardı. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları büyük merak uyandırıyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maç Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarların nefeslerini kesecek olan Galatasaray Beşiktaş karşılaşması puan tablosu için oldukça kritik bir önem arz etmekte. Taraftarın heyecanla beklediği müsabakada lider konumundaki sarı kırmızılılar son haftaların parlayan yıldızı siyah beyazlıların karşısında ter dökecek. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

Beşiktaş Galatasaray maçı için araştırmalar şimdiden başladı. Beşiktaş Galatasaray bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı soruları oldukça merak ediliyor. Zirve sahipliği için çarpışacak olan iki güçlü takımın taraftarlarını derbi heyecanı sardı. Liderlik koltuğu için oynanacak heyecanlı karşılaşma şimdiden gündemi meşgul etmeye başladı. Her iki takımın taraftarları da Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, biletleri ne kadar sorularına yanıt arıyor. İşte muhtemel ilk 11'leri merak ediyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Heyecanlı Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayını beIN Sports HD1'den ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacak:

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

SON DAKİKA