BEŞİKTAŞ GALATASARAY maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak? BJK GS maçı bilet fiyatları

Süper Lig' de bu hafta oynanacak derbi maçında taraftarları şimdiden büyük bir heyecan sardı. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları büyük merak uyandırıyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maç Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarların nefeslerini kesecek olan Galatasaray Beşiktaş karşılaşması puan tablosu için oldukça kritik bir önem arz etmekte. Taraftarın heyecanla beklediği müsabakada lider konumundaki sarı kırmızılılar son haftaların parlayan yıldızı siyah beyazlıların karşısında ter dökecek. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı bilet fiyatları…