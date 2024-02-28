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Haberler Fotohaber Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın
Giriş Tarihi: 28.02.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 20:32

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında Beşiktaş, Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar.

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'la karşılaşıyor. Müsabakayı A Spor üzerinden canlı olarak izlemek isteyenler Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ZTK Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın linki ve maçın ilk 11 bilgileri şöyle;

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

ZTK karşılaşması 28 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.

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Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın santrası saat 20:45'te yapılacak.

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Svensson, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muçi, Semih.

KONYASPOR XI: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus, Oğulcan, Muhammet.

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda bulunan linkle mücadeleyi A Spor üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

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