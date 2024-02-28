Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'la karşılaşıyor. Müsabakayı A Spor üzerinden canlı olarak izlemek isteyenler Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE ZTK Beşiktaş Konyaspor maçı A Spor canlı yayın linki ve maçın ilk 11 bilgileri şöyle; BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? ZTK karşılaşması 28 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Maçın santrası saat 20:45'te yapılacak. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER BEŞİKTAŞ XI: Mert, Svensson, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muçi, Semih. KONYASPOR XI: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus, Oğulcan, Muhammet. BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE Aşağıda bulunan linkle mücadeleyi A Spor üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin