Diyarbekirspor’un adı değişti mi, Mezopotamya mı olacak, arma ve logo değişikliği olacak mı? Diyarbekirspor’dan logo ve isim açıklaması!

DİYARBEKİRSPOR'UN ADI DEĞİŞTİ Mİ, MEZOPOTAMYA MI OLACAK, ARMA VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç, sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı. Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmalar kulüp bilgisi dışında geliştiğini belirterek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz" dedi.

TFF 2'nci Lig'te mücadele eden Diyarbekirspor'un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini alacağı iddia edildi. Ayrıca kulübün ambleminin de değiştirileceği iddia edildi.