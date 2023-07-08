Diyarbekirspor’un adı değişti mi, Mezopotamya mı olacak, arma ve logo değişikliği olacak mı? Diyarbekirspor’dan logo ve isim açıklaması!

Diyarbekirspor'un isim ve arma değişikliğiyle ilgili iddialar özellikle sosyal medyada gündeme geldi. Yeşil-Kırmızılı kulübün isim değişikliği yapmaya hazırlandığı konuşulurken yeni logo tasarımı gerçekleşeceği de iddialar arasında bulunuyordu. Bu noktada spor kulübünden "Diyarbekirspor'un adı değişti mi, arma ve logo değişikliği olacak mı?" sorularına yanıt niteliğinde bir açıklama geldi. İşte Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç'in sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği hakkında yaptığı açıklama.