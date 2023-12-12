EXXEN CANLI İZLE || 12 Aralık 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı Exxen canlı izle ekranı

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.