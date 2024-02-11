Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. Hafta maçları kapsamında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler yoğun olarak Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalarına devam ediyor. FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip linki ve tüm detaylar şöyle; FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Karşılaşma 11 Şubat Pazar günü oynanacak. FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Müsabakanın santrası saat 19:00'da yapıldı. FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER FENERBAHÇE XI: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko ALANYASPOR XI: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Maç beIN Sports ekranlarında yayınlanıyor. FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM Aşağıdaki linkle mücadeleyi canlı olarak takip edebilirsiniz. https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/02/11/super-lig-23-24/fenerbahce-alanyaspor-maci-42415905