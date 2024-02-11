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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et
Giriş Tarihi: 11.02.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 19:24

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

Süper Lig'in 25. Haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u sahasında konuk ediyor. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler yoğun olarak Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. Hafta maçları kapsamında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler yoğun olarak Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip linki ve tüm detaylar şöyle;

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabakanın santrası saat 19:00'da yapıldı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

ALANYASPOR XI: Ertuğrul, Aliti, Fer, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj

Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım: Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı takip et

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç beIN Sports ekranlarında yayınlanıyor.

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