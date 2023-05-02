Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:45

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları basketbol taraftarlı tarafından sorgulanmaya başladı. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Toplamda üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final' e yükseleceği eşleşmelerin üçüncüsü Fenerbahçe Beko sahasında gerçekleşecek. Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko saha avantajını kazanan taraf oldu. Sahasında yarın Olympiakos'la kıran kırana mücadele verecek olan Fenerbahçe, 4. maç öncesinde moralini yükseltmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?