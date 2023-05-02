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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:45

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları basketbol taraftarlı tarafından sorgulanmaya başladı. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Toplamda üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final' e yükseleceği eşleşmelerin üçüncüsü Fenerbahçe Beko sahasında gerçekleşecek. Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko saha avantajını kazanan taraf oldu. Sahasında yarın Olympiakos'la kıran kırana mücadele verecek olan Fenerbahçe, 4. maç öncesinde moralini yükseltmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Basketbol taraftarları tarafından Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları sorgulanıyor. THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında, Fenerbahçe Beko yarın Yunan ekibi Olympiakos'u kendi sahasında misafir edecek. Oynanan ilk 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde oynayacağı 3. maçı kazanmak ve 4. Maç öncesi moralini yükseltmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO- OLYMPİAKOS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

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Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı.

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

3 GALİBİYETE ULAŞAN DÖRTLÜ FİNAL'E YÜKSELECEK

Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak. İlk iki eşleşmede takımlar birer galibiyet elde etmişti. Yarı oynanacak üçüncü eşleşme ile beraberlik durumu ortadan kalkacak.

Fenerbahçe Beko- Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

29. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 28 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 14'ünü de Olympiakos kazandı.

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