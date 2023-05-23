ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk finalistin belli olacağı karşılaşma bekleniyor. Fenerbahçe ve Sivasspor çıktıkları ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Şimdi Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma şifresiz canlı maç izle ekranı ile takip edilebilecek. Rövanş müsabakası için taraftarlar ve takımlar hazırlandı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Sivasspor maçı muhtemel 11'ler…