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Haberler Fotohaber ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:43

ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk finalistin belli olacağı karşılaşma bekleniyor. Fenerbahçe ve Sivasspor çıktıkları ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Şimdi Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma şifresiz canlı maç izle ekranı ile takip edilebilecek. Rövanş müsabakası için taraftarlar ve takımlar hazırlandı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Sivasspor maçı muhtemel 11'ler…

ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. 3 oyuncusu eksik olan sarı lacivertliler deplasman maçı ardından evinde bu işi bitirmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası finalistleri belli oluyor. Heyecan dorukta. Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Yarı final karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde. İşte, Fenerbahçe Sivasspor rövanş maçı muhtemel 11'leri...

ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Fenerbahçe Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda ekranlara gelecek heyecanlı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen taraftarlar ile buluşacak.

ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joao Pedro, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoyé, Goutas, Camara, Hakan, Charisis, Sáiz, Erdoğan, Gradel, Yatabaré

ZTK Fenerbahçe Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 250,00 TL
Üst-Maraton Üst A-I Blok: 300,00 TL
Üst-Maraton Üst B- H Blok: 350,00 TL
Üst-Maraton Üst C-G Blok: 450,00 TL
Üst-Maraton Üst D-F Blok: 500,00 TL
Üst-Maraton Üst E Blok: 550,00 TL
Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 625,00 TL
Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 750,00 TL
Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 900,00 TL
Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,050,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,300,00 TL
Alt Avis E Blok: 4,500,00 TL
Misafir Tribünü: 325,00 TL

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