Giriş Tarihi: 21.10.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 07:57

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 9. Hafta maçları başlıyor. Maç heyecanı sarı kırmızılı ve siyah beyazlı takım taraftarları için derbi mücadelesiyle başlayacak. Taraftarlar heyecanla Galatasaray Beşiktaş maç saatini bekliyor. Haftanın en kritik mücadelesi olan maç Rams Park'ta gerçekleşecek. Bu sezonda Galaatarasaray çıktığı 8 maçtan, 7 galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 9. haftasında GS - BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, son dakika maç haberleri ve muhtemel 11'ler...