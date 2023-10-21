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Haberler Fotohaber Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 07:57

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 9. Hafta maçları başlıyor. Maç heyecanı sarı kırmızılı ve siyah beyazlı takım taraftarları için derbi mücadelesiyle başlayacak. Taraftarlar heyecanla Galatasaray Beşiktaş maç saatini bekliyor. Haftanın en kritik mücadelesi olan maç Rams Park'ta gerçekleşecek. Bu sezonda Galaatarasaray çıktığı 8 maçtan, 7 galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 9. haftasında GS - BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, son dakika maç haberleri ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Milli aranın ardından süper lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Kıran kırana geçmesi beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler " Hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz m," sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, GS BJK derbisi canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Ligin 9. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasıyla derbi maçlarının ilki oynanacak.

Gerçekleşcek olan mücadelede canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar ise şu şekilde;

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak.

GS BJK derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Müsabakayı ise hakem Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? SÜPER LİG Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

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