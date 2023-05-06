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Haberler Fotohaber GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo'nun yerine "Yeni Kevin De Bruyne" geliyor
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:30

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo'nun yerine "Yeni Kevin De Bruyne" geliyor

Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, gelecek sezon için tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Milan'ın çok istediği Nicolo Zaniolo'yu Serie A'ya gönderip "Yeni Kevin De Bruyne'ü kadrosuna katacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo’nun yerine Yeni Kevin De Bruyne geliyor

Galatasaray tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadrosuna yıldız isimleri katmak için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo’nun yerine Yeni Kevin De Bruyne geliyor

Sarı-Kırmızılılar; Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Juan Mata gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo’nun yerine Yeni Kevin De Bruyne geliyor

İLK YOLCU ZANIOLO OLACAK GİBİ

Şampiyonluk yarışında lider durumda bulunan Aslan'ın gelecek sezon bu yıldızlardan hangisiyle yola devam edip etmeyeceği ise büyük merak konusu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo’nun yerine Yeni Kevin De Bruyne geliyor

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bedelle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya yüksek bonservisle takımdan ayrılacak ilk isim gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo’nun yerine Yeni Kevin De Bruyne geliyor

GALATASARAY, ZANIOLO'YA KARŞILIK "YENİ KEVIN DE BRUYNE"Ü İSTEDİ

İtalyan yıldızı yeniden eski günlerine dönmek isteyen Juventus'un yanı sıra Milan da ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

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