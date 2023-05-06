Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
12:30
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak hamle! Zaniolo'nun yerine "Yeni Kevin De Bruyne" geliyor
Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, gelecek sezon için tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Milan'ın çok istediği Nicolo Zaniolo'yu Serie A'ya gönderip "Yeni Kevin De Bruyne'ü kadrosuna katacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...