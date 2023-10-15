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Haberler Fotohaber Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 17:40

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün Letonya'yı ağırlıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden "Galler Türkiye maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı araştırılıyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ile Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, 7. maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. Letonya mücadelesi sonrası ise gözler gruptaki son maça çevrilecek. Mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol tutkunları ''Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak?'' sorularını gündeme taşımış durumda. İşte, EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ve ayrıntılı bilgiler…

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ile Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8. ve son mücadelesine Galler karşısında çıkacak.

Galler Türkiye maçı, 11 Kasım 2023 tarihinde oynanacak ve saat 22:45'te başlayacak.

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Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ile Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilindiği üzere milli maçlar TRT 1, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Buna göre, Galler Türkiye maçı da TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ile Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE 13 PUAN

2- Hırvatistan 10 Puan (1 maç eksik)

3-Ermenistan 7 Puan

4- Galler 7 Puan (1 maç eksik)

5- Letonya 3 Puan

Galler Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ile Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

A MİLLİ TAKIM BUGÜN LETONYA'YI KONUK EDİYOR

Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği Türkiye Letonya mücadelesi, 15 Ekim 2023 Pazar günü (bu akşam) saat 21.45'te başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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