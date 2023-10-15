Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, 7. maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. Letonya mücadelesi sonrası ise gözler gruptaki son maça çevrilecek. Mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbol tutkunları ''Galler Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak?'' sorularını gündeme taşımış durumda. İşte, EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı ve ayrıntılı bilgiler…