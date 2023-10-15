Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün Letonya'yı ağırlıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden "Galler Türkiye maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. EURO 2024 Elemeleri A Milli Takım maç programı araştırılıyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…