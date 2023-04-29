Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 15:21

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 45 puanla 6. Sırada yer alan Nenad Bjelica yönetimindeki Fırtına, Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. 42 puanla 8. Sırada bulunan Yeşil Beyazlılar ise evinde seri peşinde olacak. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Konyaspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor canlı izle linki ve tüm detaylar.

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya dakikalar kala araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Arabam.com Konyaspor, bugün kozlarını paylaşacak. Lig'de 45 puanla 6. Basamakta yer alan bordo mavililer, yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Kasımpaşa'yı 2-1'le geçerek moral depolayan Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Yeşil Beyazlılar ise evinde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

İşte, Konyaspor Trabzonspor maçı saati, ilk 11'leri ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor Trabzonspor maçı, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 16.00'da başlayacak.

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

KONYASPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Maxi Gomez

SON DAKİKA