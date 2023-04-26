Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig Manchester City Arsenal ne zaman, saat kaçta?

Manchester City Arsenal maçı canlı izle kanalı araştırmaları başladı. İngiltere Premier Ligi'nin 33. Haftasında son şampiyon Manchester City ile lider Arsenal karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun kaderinin çizileceği dev maça saatler kaldı. Futbolseverler, ''Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?'' sorusu ile zirve yarışını direkt etkileyecek karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı izle kanalına ulaşmaya çalışıyor. Peki, Manchester City Arsenal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Premier Lig Manchester City Arsenal maçı canlı izle yayın ekranı detaylar…