Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

Filenin Sultanları, 2023 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelerek finale kaldı. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas da sahaya çıktı ancak üzerindeki farklı forma dikkat çekti. Melissa Vargas "Equal Jersey" projesi kapsamında maç başı farklı formayla sahada yer aldı. Bu proje, voleybolun küresel çekiciliğini artırmaya ve bunun nasıl başka hiçbir spora benzemeyen bir spor olduğunu göstermeye yönelik geniş bir kampanyanın parçası olarak biliniyor. Peki, Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli? İşte proje kapsamında giydiği formayla gündeme gelen başarılı voleybolcu hakkında detaylar.