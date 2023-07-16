Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Melissa Vargas'ın farklı forma giymesi ise dikkatlerden kaçmazken yaşanan bu durumla beraber "Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli?" soruları gündeme taşındı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan voleybolcu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe takımında forma giymeye başlamıştı. Peki, Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli? İşte hakkında merak edilenler.