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Haberler Fotohaber Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri
Giriş Tarihi: 16.07.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 15:40

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Melissa Vargas'ın farklı forma giymesi ise dikkatlerden kaçmazken yaşanan bu durumla beraber "Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli?" soruları gündeme taşındı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan voleybolcu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe takımında forma giymeye başlamıştı. Peki, Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli? İşte hakkında merak edilenler.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

Filenin Sultanları, 2023 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelerek finale kaldı. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas da sahaya çıktı ancak üzerindeki farklı forma dikkat çekti. Melissa Vargas "Equal Jersey" projesi kapsamında maç başı farklı formayla sahada yer aldı. Bu proje, voleybolun küresel çekiciliğini artırmaya ve bunun nasıl başka hiçbir spora benzemeyen bir spor olduğunu göstermeye yönelik geniş bir kampanyanın parçası olarak biliniyor. Peki, Melissa Vargas kimdir, hangi takımda, aslen nereli? İşte proje kapsamında giydiği formayla gündeme gelen başarılı voleybolcu hakkında detaylar.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

MELİSSA VARGAS KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999), Küba asıllı Türk millî voleybolcudur.

Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.

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Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Melissa Vargas kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? İşte hayatı - kariyeri
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