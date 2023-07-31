Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür, iddiaya göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Bugün yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği bildirilirken öte yandan "Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. 3.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma imza atacağı da gelen bilgiler arasında. Peki, Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar.