Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu iddialar ışığında futbolseverler detayları "Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor?" sorularıyla araştırıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür bu akşam saat 23.45'te TK1876 sefer sayılı uçak ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacağı bazı kaynaklardan gelen bilgiler arasında. Peki, Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferiyle ilgili detaylar.