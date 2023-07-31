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Haberler Fotohaber Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:20

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu iddialar ışığında futbolseverler detayları "Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor?" sorularıyla araştırıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür bu akşam saat 23.45'te TK1876 sefer sayılı uçak ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacağı bazı kaynaklardan gelen bilgiler arasında. Peki, Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferiyle ilgili detaylar.

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür, iddiaya göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Bugün yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği bildirilirken öte yandan "Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. 3.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma imza atacağı da gelen bilgiler arasında. Peki, Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? İşte detaylar.

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı lacivertliler, milli sağ bekin transferi için Serie A kulübü ile 3.5 milyom euro bonservis artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

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Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

BUGÜN GELİYOR

Fenerbahçe'nin Mert'e 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü.

90 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mert Müldür'ün, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2024 Haziranı'nda sona erecekti. 90 kez Sassuolu forması giyen Türk sağ bek, takımına 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999, Avusturya), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir.

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında nereli, hangi takımda ve mevkide oynuyor? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’a geliyor!

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

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