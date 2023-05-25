MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
14:34
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ve Başakşehir karşı karşıya geleği mücadele için nefesler tutulmuş durumda. Ankaragücü'nün ev sahipliği yapacağı karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Ankaragücü'nün fianle adını yazdırabilmesi için rakibine iki sayı fark atması gerekiyor. Peki, Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Ankaragücü-Başakşehir muhtemel 11'ler…