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Haberler Fotohaber MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 14:34

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü ve Başakşehir karşı karşıya geleği mücadele için nefesler tutulmuş durumda. Ankaragücü'nün ev sahipliği yapacağı karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Ankaragücü'nün fianle adını yazdırabilmesi için rakibine iki sayı fark atması gerekiyor. Peki, Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Ankaragücü-Başakşehir muhtemel 11'ler…

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

MKE Ankaragücü ve Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda karşılaşacaklar. Ankaragücü'nün ev sahipliği yapacağı maçı hakem Ali Şanalan yönetecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı Başakşehir kazanmıştı. Peki, Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Ankaragücü-Başakşehir muhtemel 11'ler…

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

MKE ANKARAGÜCÜ- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı

Tarih: 25 Mayıs Perşembe bugün

Saat: 20.30

Hakem: Ali Şanalan

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MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Djokanovic, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe.

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Shaccong, Caner, Januzaj, Biglia, Deniz, Berkay, Serdar, Figueiredo.

MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı MKE Ankaragücü- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
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