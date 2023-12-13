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Haberler Fotohaber Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:32

Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün Şampiyonlar Ligi maç programı gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam sona eriyor. Geçen sene Manchester City ilk defa Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne kaldı. Şampiyonlar ligi günün maçlarında E – F – G ve H grup maçları oynanacak. Maçlar, TV8,5 ve Exxen üzerinden yayımlanacak. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte, 13 Aralık 2023 Şampiyonlar Ligi maç programı!

Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

Şampiyonlar ligi günün maçları ve maç takvimi gündemdeki yerini almış durumda. Bu yıl son defa grup formatında Şampiyonlar Ligi oynanacakken, ülkemizi Galatasaray temsil edecek. Bu yılın finali, Wembley'de oynanacak.

Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

13 ARALIK 2023 GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi, Grup E

23:00

Atlético Madrid – Lazio (EXXEN)

Celtic – Feyenoord (EXXEN)

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Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Grup F

23:00

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (EXXEN, TV8,5)

Newcastle United – Milan (EXXEN)

Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Grup G

20:45

FK Crvena zvezda - Manchester City (EXXEN)

RB Leipzig - Young Boys (EXXEN, TV8,5)

Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Grup H

23:00

FC Porto - Shakhtar Donetsk (EXXEN)

Royal Antwerp FC – Barcelona (EXXEN)

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