Şampiyonlar ligi günün maçları 13 Aralık 2023: Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün Şampiyonlar Ligi maç programı gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam sona eriyor. Geçen sene Manchester City ilk defa Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne kaldı. Şampiyonlar ligi günün maçlarında E – F – G ve H grup maçları oynanacak. Maçlar, TV8,5 ve Exxen üzerinden yayımlanacak. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte, 13 Aralık 2023 Şampiyonlar Ligi maç programı!