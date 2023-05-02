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Haberler Fotohaber Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:30

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu noktada maçı takip etmek isteyenler, "Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunu yöneltiyor. Rövanşlı sistemde iki takım da kendi evinde rakibini ağırlayacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki ekip Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Rövanş maçı 23 Mayıs saat 18.00'da İstanbul'da oynanacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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