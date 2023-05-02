Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:30

Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu noktada maçı takip etmek isteyenler, "Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunu yöneltiyor. Rövanşlı sistemde iki takım da kendi evinde rakibini ağırlayacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar