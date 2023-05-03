Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:19

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak ve finale adını yazdırmak için çıkacak sahaya. Bu kapsamda ise futbolseverler bu akşam oynanacak yarı final maçına kilitlendi. "Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç saati ve kanalı gibi detaylar.