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Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:19

Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak ve finale adını yazdırmak için çıkacak sahaya. Bu kapsamda ise futbolseverler bu akşam oynanacak yarı final maçına kilitlendi. "Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç saati ve kanalı gibi detaylar.

Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Sivasspor Fenerbahçe yarı final maçı için nefesler tutuldu! Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. Gözler şimdi bu akşamki maça çevrildi. Peki, Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçına dair merak edilen tüm detaylar.

Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba bugün saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

KUPADA 6. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu.

Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı.

Sivasspor Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.

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