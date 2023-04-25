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Haberler Fotohaber Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Nathan Redmond'ın takımda kalması için adımlar atan siyah-beyazlıların James Rodriguez transferinde büyük yol kat ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'tan flaş bir takas hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar bu hamleyle bir taşla iki kuş vurmuş olacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Nathan Redmond'ın takımda kalması için adımlar atan siyah-beyazlıların James Rodriguez transferinde büyük yol kat ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'tan flaş bir takas hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar bu hamleyle bir taşla iki kuş vurmuş olacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı derbi mücadelesinde konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarına başlarken, bir yandan da yeni sezonun transferleri için yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

Son haftalarda formunu yükselten ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nathan Redmond Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Lig devam ederken karar vermiş değilim. Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

REDMOND YEŞİL IŞIK YAKTI

Siyah-beyazlı idareciler, Redmond'la yeni mukaveleyle ilgili ekonomik olarak herhangi bir sorun bulunmadığını belirtmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

29 yaşındaki futbolcunun, kendisine sunulan 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da yıllık ücret önerisine olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedilmişti.

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