Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan çılgın takas hamlesi! Bir taşla iki kuş vurulacak...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Nathan Redmond'ın takımda kalması için adımlar atan siyah-beyazlıların James Rodriguez transferinde büyük yol kat ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'tan flaş bir takas hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar bu hamleyle bir taşla iki kuş vurmuş olacak. İşte transfer haberinin tüm detayları...