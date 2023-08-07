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Haberler Fotohaber Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan yılın bombası! Zaniolo'nun yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:54

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan yılın bombası! Zaniolo'nun yerine o geliyor...

Son dakika Galatasary transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Cimbom, takımdan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun yerine yıldız bir oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor. Transferle ilgili güzel haber verilirken, Erden Timur'un görüşme yaptığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Zaniolo’nun yerine o geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Zaniolo’nun yerine o geliyor...

Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Zaniolo’nun yerine o geliyor...

Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Cimbom, takımdan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun yerine yıldız bir oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Zaniolo’nun yerine o geliyor...

Transferle ilgili güzel haber verilirken, Erden Timur'un görüşme yaptığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan yılın bombası! Zaniolo’nun yerine o geliyor...

ZANIOLO GİDİYOR, TALISCA GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında kadroya katılan, Avrupa ve Arabistan'dan birçok talibi olan Zaniolo'yu astronomik rakama satmaya hazırlanan Galatasaray, Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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