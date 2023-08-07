Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:54

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan yılın bombası! Zaniolo'nun yerine o geliyor...

Son dakika Galatasary transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Cimbom, takımdan ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun yerine yıldız bir oyuncuyu getirmeye hazırlanıyor. Transferle ilgili güzel haber verilirken, Erden Timur'un görüşme yaptığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...