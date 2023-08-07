Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
13:29
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçerek gruplara kalmak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroyu güçlendirmek için de çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, transfer dönemi bitene kadar üst düzey isimlerle sözleşme imzalamayı planlıyor. Takımın önemli isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'a Yunus Akgün'e 3 farklı teklif gelmişti. Sarı-kırmızılıların bir başka yıldız ismini de Avrupa ekipleri paylaşamıyor. İşte detaylar...