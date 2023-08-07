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Haberler Fotohaber Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:29

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçerek gruplara kalmak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroyu güçlendirmek için de çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, transfer dönemi bitene kadar üst düzey isimlerle sözleşme imzalamayı planlıyor. Takımın önemli isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'a Yunus Akgün'e 3 farklı teklif gelmişti. Sarı-kırmızılıların bir başka yıldız ismini de Avrupa ekipleri paylaşamıyor. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

Takımın yıldız isimlerine teklifler bekleyen ve mali açıdan rahatlamayı planlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen ama geçen sezon Galatasaray'da beklentilere yanıt veremeyen Yunus Akgün'ü Fransa'dan Nantes ve Bordeaux ile İngiltere'den Leicester City istiyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

Yunus Akgün'ün ardından, birçok teklif alan bir başka isim ise Rumen yıldız Olimpiu Morutan'dı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyorlar! Flaş teklifi duyurdular...

YENİ TALİP ÇIKTI

Konyaspor ve Sampdoria'nın ardından Morutan'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

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