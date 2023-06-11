SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

10 Haziran cumartesi gecesi Avrupa'nın en büyük takımı İstanbul'da belli oldu.. Bütün Avrupa'nın ve dünyanın kalbi on sekiz yıl sonra tekrar İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Manchester City İnter maçı için tek yürek oldu. Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir final maçı oynanırken taraftarlar UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? Sorusunu yanıtını merak ediyor. İşte, merak edilenler…