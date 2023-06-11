SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

Giriş Tarihi: 11.06.2023 01:43
Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
01:43
Manchester City Inter maçı ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Avrupa'nın en büyük takımının belli olduğu karşılaşmada nefesler tutuldu. İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyon için hazırlıklar günler önceden başlamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ilk yarısında ses çıkmadı ilk devre 0-0 girilirken ikinci yarıda 1-0 yaparak üstünlüğü yakalayan takım kupayı üzmesine götürmeye hak kazandı. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? İşte cevabı…