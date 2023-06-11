Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 11.06.2023 01:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 01:43

SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

Manchester City Inter maçı ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Avrupa'nın en büyük takımının belli olduğu karşılaşmada nefesler tutuldu. İstanbul'da gerçekleşecek dev organizasyon için hazırlıklar günler önceden başlamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ilk yarısında ses çıkmadı ilk devre 0-0 girilirken ikinci yarıda 1-0 yaparak üstünlüğü yakalayan takım kupayı üzmesine götürmeye hak kazandı. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? İşte cevabı…

SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

10 Haziran cumartesi gecesi Avrupa'nın en büyük takımı İstanbul'da belli oldu.. Bütün Avrupa'nın ve dünyanın kalbi on sekiz yıl sonra tekrar İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Manchester City İnter maçı için tek yürek oldu. Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir final maçı oynanırken taraftarlar UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter kupayı hangi takım aldı? Sorusunu yanıtını merak ediyor. İşte, merak edilenler…

SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?

Maç 1-0 skorla Manchester City üstünlüğüyle sona erdi. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City evine götütürken tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

MANCHESTER CİTY INTER MAÇINDAN DETAYLAR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Manchester City, kupayı kazanan taraf oldu.

SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Rodri çıktı ve yaptığı düzgün vuruşla İngiliz ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

SON DAKİKA UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Manchester City Inter maçı kupayı hangi takım aldı, kim kazandı?

KEVİN DE BRUYNE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Manchester City'nin Belçikalı oyuncusu Kevin De Bruyne, Inter ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Manchester City ile Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz ekibinin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. 30'uncu dakikada kendisini orta alanda yere bırakan Belçikalı oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bir süre kendisini deneyen De Bruyne, 36'ncı dakikada kenara işaret yaparak değiştirilmesini istedi. Belçikalı oyuncunun yerine oyuna Phil Foden dahil oldu.

SON DAKİKA