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Haberler Fotohaber SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 23:22

SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihleri belli oldu. TFF, ileri bir tarihe ertelenen maçın yeni tarihini ve oynanacak stadyum açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Kupa finali 7 Nisan'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, Süper Kupa finali biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Finali biletleri satışta mı? Süper Kupa finali biletleri hakkında detaylar

SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı tüm futbol severler tarafından merakla bekleniyordu. TFF'nin açıklaması sonrası iki ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa maçı için tarih belirlendi. Şimdi gözler "Süper Kupa finali biletlerine" çevrildi. Peki, Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı?

SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finaline dair açıklamayla futbol severlerin merakı son buldu. TFF'den gelen açıklama:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de oynanacaktır.

SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF yaptığı açıklamayla Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı da belli oldu. İki ezeli rakibi buluşturan mücadele, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?
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