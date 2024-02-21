SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?

Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı tüm futbol severler tarafından merakla bekleniyordu. TFF'nin açıklaması sonrası iki ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa maçı için tarih belirlendi. Şimdi gözler "Süper Kupa finali biletlerine" çevrildi. Peki, Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı?