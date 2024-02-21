Giriş Tarihi: 21.02.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
23:22
SÜPER KUPA MAÇI 2024 BİLET AL || Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak, Galatasaray- Fenerbahçe maçı biletleri satışta mı?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali tarihleri belli oldu. TFF, ileri bir tarihe ertelenen maçın yeni tarihini ve oynanacak stadyum açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Kupa finali 7 Nisan'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, Süper Kupa finali biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Finali biletleri satışta mı? Süper Kupa finali biletleri hakkında detaylar