Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:36

SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz ay ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın iptal olup olmadığıyla ilgili iddialar ortaya atılırken taraftarlar "süper kupa finali ne zaman oynanacak" araştırmasına başladılar. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finali tarihi ve yeri açıklandı. Peki Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak? İşte Süper Kupa final tarihi

SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Süper Kupa2nın ertelenmesinin ardından ortaya atılan iddialara son nokta koyuldu. Mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Peki, ezeli rakipler arasında oynanacak Süper Kupa finali ne zaman? İşte Süper Kupa finaline dair detaylar

SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finaline dair açıklamayla futbol severlerin merakı son buldu. TFF'den gelen açıklama:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de oynanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF yaptığı açıklamayla Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı da belli oldu. İki ezeli rakibi buluşturan mücadele, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?
SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

HER İKİ TAKIMIN DA AVRUPA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR!

Süper Kupa final tarihi belirlenmesinde hem lig maçları hem de Avrupa karşılaşmalarının programları dikkate alınıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi 23 Şubat'ta yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Galatasaray ise Avrupa Ligi play off turunda 22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA