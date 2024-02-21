SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
18:36
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz ay ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın iptal olup olmadığıyla ilgili iddialar ortaya atılırken taraftarlar "süper kupa finali ne zaman oynanacak" araştırmasına başladılar. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finali tarihi ve yeri açıklandı. Peki Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak? İşte Süper Kupa final tarihi