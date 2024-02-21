SON DAKİKA SÜPER KUPA TARİHİ BELLİ OLDU! TFF açıkladı: Süper Kupa ne zaman, Galatasaray Fenerbahçe finali nerede oynanacak?

HER İKİ TAKIMIN DA AVRUPA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR!

Süper Kupa final tarihi belirlenmesinde hem lig maçları hem de Avrupa karşılaşmalarının programları dikkate alınıyor.



Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi 23 Şubat'ta yapılacak kura çekimi ile belli olacak.



Galatasaray ise Avrupa Ligi play off turunda 22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.