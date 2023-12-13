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Haberler Fotohaber Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu
Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 13:59

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ardından fiziksel saldırıya uğraması sonucu hakemler maça çıkmayacağını duyururken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in ertelendiğini duyurdu. Bu noktada sporseverler, "Süper Lig maçları ne kadar ertelendi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ve neden ertelendi sorusu yanıt arıyor. Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırı sonrası hastaneye kaldırılması sonucu maçlar süresiz olarak ertelendi.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

SON DAKİKA

A spor'dan gelen son dakika bilgisine göre Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında Türkiye ligleri süresiz olarak ertelendi.

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Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

TFFHGD'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından sahadaki karışıklık esnasında saldırıya uğradı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca o esnada Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

SON DAKİKA