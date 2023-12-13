Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ardından fiziksel saldırıya uğraması sonucu hakemler maça çıkmayacağını duyururken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in ertelendiğini duyurdu. Bu noktada sporseverler, "Süper Lig maçları ne kadar ertelendi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?