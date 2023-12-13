Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ertelendi? TFF Başkanı Büyükekşi son dakika Trendyol Süper Lig ertelendiğini duyurdu

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, ne kadar ve neden ertelendi sorusu yanıt arıyor. Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırı sonrası hastaneye kaldırılması sonucu maçlar süresiz olarak ertelendi.