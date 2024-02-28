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Haberler Fotohaber Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:37

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle şeklinde araştırıyor. İşte maçın detayları.

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın linki ve maçın ilk 11 bilgileri şöyle;

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 28 Şubat günü oynanıyor.

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Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka 17.30'da başladı.

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Onuachu.

BAŞAKŞEHİR XI: Deniz, Emirhan, Yasin Yağız, Opoku, Lima, Josef, Serdar, Mehdi, Kemen, Figueiredo, Keny.

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

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