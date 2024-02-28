Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Başakşehir maçı A Spor canlı yayın linki ve maçın ilk 11 bilgileri şöyle; TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Karşılaşma 28 Şubat günü oynanıyor. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? Müsabaka 17.30'da başladı. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Mendy, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Onuachu. BAŞAKŞEHİR XI: Deniz, Emirhan, Yasin Yağız, Opoku, Lima, Josef, Serdar, Mehdi, Kemen, Figueiredo, Keny. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE Aşağıdaki linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin