Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:26

Spor Toto Süper Lig 35. haftada Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Finale doğru adım adım ilerlenirken oynanan her maçın tabloda oldukça kritik bir önemi var. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Canlı yayın kanalı ve saati hakkında taraftarın araştırmaları sürüyor. Heyecanlı mücadele bordo mavililerin evinde gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11 kadrosu...