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Haberler Fotohaber Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:26

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig 35. haftada Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Finale doğru adım adım ilerlenirken oynanan her maçın tabloda oldukça kritik bir önemi var. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Canlı yayın kanalı ve saati hakkında taraftarın araştırmaları sürüyor. Heyecanlı mücadele bordo mavililerin evinde gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11 kadrosu...

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

Trabzonspor Karagümrük maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Süper Lig 35. haftada heyecan dorukta. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sıralamadan düşmeme mücadelesi verilecek. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. İşte, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tarih: 22 Mayıs 2023, Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu

Hakem: Turgut Doman

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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

HANGİ KANALDA?

Trabzonspor maçı ve tüm Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’ler

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne

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