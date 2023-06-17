Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
15:54
Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri
CEV Avrupa Altın Ligi voleybol müsabakaları sürüyor. Türkiye bu sefer Danimarka ile karşı karşıya. A Grubu'ndaki mücadelesi sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'in ardından Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Adını dörtlü finale yazdıran milli takımın müsabakaları yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, merak edilenler…