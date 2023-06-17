Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri

Milli Erkek Voleybol Takımımız CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. Maçında rakibi Portekiz'i 3-1 yenerek dörtlü finallere katılma hakkı kazanırken bu kez Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediliyor. İşte, yanıtı…