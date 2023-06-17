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Haberler Fotohaber Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri
Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:54

Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri

CEV Avrupa Altın Ligi voleybol müsabakaları sürüyor. Türkiye bu sefer Danimarka ile karşı karşıya. A Grubu'ndaki mücadelesi sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'in ardından Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Adını dörtlü finale yazdıran milli takımın müsabakaları yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, merak edilenler…

Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri

Milli Erkek Voleybol Takımımız CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5. Maçında rakibi Portekiz'i 3-1 yenerek dörtlü finallere katılma hakkı kazanırken bu kez Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediliyor. İşte, yanıtı…

Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri

TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Danimarka voleybol maçı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak verilecek maça girişler ise ücretsiz.

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Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri

CEV Avrupa Altın Ligi'nde dörtlü final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Türkiye Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri ve Danimarka takımı maç bilgileri
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