MİLLİ MAÇ HABERİ! Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Ermenistan maçı tarihi belli oldu. Heyecanlı karşılaşma için geri sayım başlarken milli maç arası verecek Süper Lig'de de maç programı kontrol ediliyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…