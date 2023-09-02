MİLLİ MAÇ HABERİ! Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. D Grubunda mücadele eden ve 5. Maçına çıkacak milliler için takvim belli oldu. Türkiye Ermenistan maçı dolayısıyla Süper Lig'de milli maç arası verilecek. EURO 2024 Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, ayın kaçında oynanacak soruları yanıt arıyor. Kırmızı beyazlı taraftar nefeslerini tuttu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…