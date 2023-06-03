Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Başantrenör Daniele Santarelli ile 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ve ilk iki maçını kazanan milli takım, puan cetvelinde zirvede yer alıyor.



"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.