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Giriş Tarihi: 03.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 12:02

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımı desteklemek isteyen sporseverler, ''Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İlk maçında Güney Kore'yi 3-0, ikinci maçında ise Sırbistan'ı ise 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Peki, FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? İşte, Filenin Sultanları maç fikstürü...

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda sorusu sporseverler tarafından yanıt aramaya başladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ne çok hızlı bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Güney Kore'yi set vermeden geçti. İkinci maçında Sırbistan ile karşılaşan ve parkeden 3-1 galip ayrılan Filenin Sultanları, üçüncü maçında İtalya ile mücadele edecek. Voleybol sevdalıları ise bu noktada Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar şöyle;

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Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı, 3 Haziran 2023 Cumartesi yani bugün saat 20:00'de e başlayacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Başantrenör Daniele Santarelli ile 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ve ilk iki maçını kazanan milli takım, puan cetvelinde zirvede yer alıyor.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

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