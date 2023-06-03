Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımı desteklemek isteyen sporseverler, ''Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İlk maçında Güney Kore'yi 3-0, ikinci maçında ise Sırbistan'ı ise 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Peki, FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? İşte, Filenin Sultanları maç fikstürü...