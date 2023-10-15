Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı için heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci mücadelesinde Letonya ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella'nın ilk 11'leri araştırılmaya başladı. ''Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. Son karşılaşmada Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek grup liderliğe oturan Ay Yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler milli maç canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Peki, EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte, milli maçın muhtemel 11'leri, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar…