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Haberler Fotohaber Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 17:30

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı için heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci mücadelesinde Letonya ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella'nın ilk 11'leri araştırılmaya başladı. ''Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. Son karşılaşmada Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek grup liderliğe oturan Ay Yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler milli maç canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Peki, EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte, milli maçın muhtemel 11'leri, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar…

Türkiye Letonya maçı canlı yayın hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler Türkiye Letonya maçı canlı yayın ekranı başında bir araya geliyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor. D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, yedinci maçında evinde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Milli maç şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek. Türkiye Letonya maçı hangi kanalda sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Kritik karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Peki, EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Türkiye Letonya maçı canlı yayın hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nde mücade eden A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı.

Ay Yıldızlılar, yedinci maçında Letonya ile karşılaşacak. İki takım tarihinde 10. kez rakip olacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak.

İşte, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Türkiye Letonya maçı canlı yayın hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Letonya maçı, 15 Ekim 2023 Pazar günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Letonya maçı canlı yayın hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.

Türkiye Letonya maçı canlı yayın hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

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