TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 00:03

Türkiye puan durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ay Yıldızlı temsilcimiz yoluna lider olarak devam ediyor. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Milliler, 6 puan toplamıştı. Puan sıralamasında zirvede yer alan A Milli Takımın bugün oynanan karşılaşmalar sonucundaki yeni yeri merak ediliyor. Peki; 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 D Grubu Türkiye puan sıralaması tablosu…