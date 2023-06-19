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Haberler Fotohaber TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 00:03

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

Türkiye puan durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ay Yıldızlı temsilcimiz yoluna lider olarak devam ediyor. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Milliler, 6 puan toplamıştı. Puan sıralamasında zirvede yer alan A Milli Takımın bugün oynanan karşılaşmalar sonucundaki yeni yeri merak ediliyor. Peki; 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 D Grubu Türkiye puan sıralaması tablosu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

Türkiye puan durumu tablosu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Ay Yıldızlılar, sahadan 2-0 galip ayrılırken gözler rakiplere çevrildi. Puan sıralaması açısından Türkiye Galler karşılaşmasının yanı sıra Ermenistan Letonya mücadelesinin de önemi oldukça büyük. Millilerimiz, D Grubu'nda ilk ikiye kalarak bir üst tura çıkmanın planlarını yaparken Galler ise oynadığı üç karşılaşmada sadece 4 puan toplayabildi. Peki; 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada? İşte, EURO 2024 D Grubu Türkiye puan durumu tablosu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

TÜRKİYE PUAN DURUMU NASIL, KAÇINCI SIRADA?

EURO 2024 elemeleri Türkiye puan durumu sıralaması ve tüm detaylar şöyle;

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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU | TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Galler'i 2-0 mağlup eden Ay Yıldızlı temsilcimiz, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

1- Türkiye 9

2- Ermenistan 6

3- Hırvatistan 4

4- Galler 4

5- Letonya 0

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU | 19 Haziran puan sıralaması ile Türkiye puan durumu nasıl, kaçıncı sırada?

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