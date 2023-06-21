UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

Avrupa KONFERANS Ligi kura çekilişi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde canlı olarak çekilecek. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Peki, Konferans Ligi'nde hangi takımlar var? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olan takımlar!