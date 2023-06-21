Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
11:11
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi, 21 Haziran bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura sonucunda Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi takımlar var? İşte, Konferans Ligi'ndeki takımların listesi!