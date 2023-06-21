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Haberler Fotohaber UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:11

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi, 21 Haziran bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura sonucunda Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi takımlar var? İşte, Konferans Ligi'ndeki takımların listesi!

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

Avrupa KONFERANS Ligi kura çekilişi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde canlı olarak çekilecek. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Peki, Konferans Ligi'nde hangi takımlar var? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olan takımlar!

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 25-26 TEMMUZ'DA
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR VAR? || Konferans Ligi Kurası bugün çekiliyor! İşte, konferans ligi takımları listesi….

KONFERANS LİGİ HANGİ TAKIMLAR VAR?
UEFA'nın kulüpler bazındaki üçüncü kupası UEFA Konferans Ligi'nde takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri, bugünkü kura çekiminin ardından belli olacak.

Türkiye'yi, Kupa 3'ün bu turunda Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edecek.

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