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Haberler Fotohaber UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: (Manchester City – Inter maçı) Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:38

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: (Manchester City – Inter maçı) Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı biletleri için talep toplama süreci 28 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce futbolsever "Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz akşamki dev karşılaşma sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı Manchester City – Inter oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi (Manchester City – Inter maçı) final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maç bileti başvuru sonucu öğrenme…

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: Manchester City – Inter maçı Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maç bileti başvuru sonucunu öğrenmek isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu. Manchester City, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i ezici bir oyunla 4-0 yenerek finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu. Öte yandan "Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" soruları dev karşılaşmanın tarihinin yaklaşmasıyla gündemde. İşte Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ile ilgili detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: Manchester City – Inter maçı Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri, 21 Nisan 2023 Cuma günü satışa sunuldu.

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: Manchester City – Inter maçı Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.

Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: Manchester City – Inter maçı Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları belli oldu. İşte belirlenen bilet fiyatları;

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: Manchester City – Inter maçı Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

1. kategori 690 avro

2. kategori 490 avro

3. kategori 180 avro

4. kategori 70 avro

Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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