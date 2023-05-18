UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: (Manchester City – Inter maçı) Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı biletleri için talep toplama süreci 28 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce futbolsever "Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz akşamki dev karşılaşma sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı Manchester City – Inter oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi (Manchester City – Inter maçı) final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maç bileti başvuru sonucu öğrenme…