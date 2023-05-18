UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet sorgulama ekranı 2023: (Manchester City – Inter maçı) Şampiyonlar Ligi bileti başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maç bileti başvuru sonucunu öğrenmek isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu. Manchester City, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i ezici bir oyunla 4-0 yenerek finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu. Öte yandan "Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" soruları dev karşılaşmanın tarihinin yaklaşmasıyla gündemde. İşte Şampiyonlar Ligi final bileti başvuru sonuçları ile ilgili detaylar.