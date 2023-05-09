Giriş Tarihi: 09.05.2023 19:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
01:09
Real Madrid - Manchester City CANLI YAYIN İZLE | Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak soruları yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid kendi sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Bu iki büyük takımın nefesleri kesecek mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN VE TV8,5 ekranlarında yayınlanmakta. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın bilgileri.