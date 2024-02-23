Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
06:10
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Türkiye ülke puan sıralaması Sparta Prag ve Galatasaray maçı sonrası gündeme geldi. Galasataray, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Sparta Prag'ın evine konuk oldu. İstanbul'da ilk oynanan maçtan 3-2 skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, deplasman mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Avrupa'daki diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise son 16'da karşısına gelecek rakibi bekliyor. Avrupa'daki temsilcilerimiz mücadelelerini ederken gözler Türkiye ülke puan sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? Türkiye'nin puanı kaç? İşte, UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması güncel tablo ve son durum...