GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada spor severler tarafından yakın takibe alındı. Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesiyle sıralama değişti. Öte yandan Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin galibiyet alması da puan sıralamasını değiştirecek. UEFA ülke puanı sıralaması temsilcilerimizin aldıkları puanlar ve galibiyetlere bağlı olarak değişebiliyor. İşte, Türkiye UEFA ülke puanı son durum...