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Haberler Fotohaber GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 06:10

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye ülke puan sıralaması Sparta Prag ve Galatasaray maçı sonrası gündeme geldi. Galasataray, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Sparta Prag'ın evine konuk oldu. İstanbul'da ilk oynanan maçtan 3-2 skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar, deplasman mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Avrupa'daki diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise son 16'da karşısına gelecek rakibi bekliyor. Avrupa'daki temsilcilerimiz mücadelelerini ederken gözler Türkiye ülke puan sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı? Türkiye'nin puanı kaç? İşte, UEFA Türkiye ülke puanı sıralaması güncel tablo ve son durum...

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada spor severler tarafından yakın takibe alındı. Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesiyle sıralama değişti. Öte yandan Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin galibiyet alması da puan sıralamasını değiştirecek. UEFA ülke puanı sıralaması temsilcilerimizin aldıkları puanlar ve galibiyetlere bağlı olarak değişebiliyor. İşte, Türkiye UEFA ülke puanı son durum...

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 2024 TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Bununla beraber Türkiye'nin puanı 37.600 oldu.

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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA AVRUPA GÜNCEL SIRALAMA

1-İNGİLTERE 100.803

2-İSPANYA 86.364

3-İTALYA 83.712

4-ALMANYA 80.999

5-FRANSA 62.664

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

6-HOLLANDA 60.100

7-PORTEKİZ 53.149

8-BELÇİKA 46.000

9- TÜRKİYE 37.600

10- İSKOÇYA 35.850

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI || UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

11-ÇEKYA 34.550

12- İSVİÇRE 31.775

13- AVUSTURYA 32.000

14- DANİMARKA 31.450

15- NORVEÇ 30.625

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